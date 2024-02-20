شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" توقع مذكرة مع "الإذاعة والتلفزيون" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في يومه الثاني الذي تعد "سدايا" ممكناً رقمياً له.

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ومثّل "سدايا" في مذكرة التفاهم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا" المهندس صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب الهيئة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية المهندس حاتم بن محمد أبو ناصف. مبادرات التحول الرقمي تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز جهود مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات رقمية متقدمة تتم بكل يسر وسهولة، ومنها ما يقدم عبر تطبيق "توكلنا خدمات".



وتهدف المذكرة إلى التعاون في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي وما يتعلق به من منصات وتطبيقات وتطويرها والاستفادة من الممكنات الرقمية والتقارير والإحصاءات المنشورة على خدمة "واكب" بهدف النشر والتسويق الرقمي للهيئة، بالإضافة إلى منتج محرك البطاقات المرن، وبوابتي "الاستبيان" و"البلاغات"، وتزويد الإذاعة والتلفزيون السعودي بالمعلومات المتاحة لديها.

وتشتمل المذكرة أيضًا على بحث سبل التعاون حول إمكانية استثمار الإذاعة والتلفزيون السعودي من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بأمن البيانات وسلامة المعلومات. الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم, مذكرة تفاهم للاستفادة من المنتجات الرقمية المتاحة في "توكلنا خدمات" بما يخدم منظومة الإعلام.جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في يومه الثاني الذي تعد "سدايا" ممكناً رقمياً له.ومثّل "سدايا" في مذكرة التفاهم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا" المهندس صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب الهيئة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية المهندس حاتم بن محمد أبو ناصف.تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز جهود مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات رقمية متقدمة تتم بكل يسر وسهولة، ومنها ما يقدم عبر تطبيق "توكلنا خدمات".وتهدف المذكرة إلى التعاون في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي وما يتعلق به من منصات وتطبيقات وتطويرها والاستفادة من الممكنات الرقمية والتقارير والإحصاءات المنشورة على خدمة "واكب" بهدف النشر والتسويق الرقمي للهيئة، بالإضافة إلى منتج محرك البطاقات المرن، وبوابتي "الاستبيان" و"البلاغات"، وتزويد الإذاعة والتلفزيون السعودي بالمعلومات المتاحة لديها.وتشتمل المذكرة أيضًا على بحث سبل التعاون حول إمكانية استثمار الإذاعة والتلفزيون السعودي من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بأمن البيانات وسلامة المعلومات.