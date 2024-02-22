شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الشارقة وأم القيوين يهنئون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية