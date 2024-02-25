شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. بيت الشعر في قرية التأسيس قطعة من تراث المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وتفاعل الزوار مع الخيمة الشعبية التي تروي الألغاز وقصص الأجداد وما كانت عليه أنشطتهم

قرية التأسيس في الباحة ووجد الكبار فرصة لتحفيز ذاكرتهم نحو الكثير من تلك الأنشطة، التي حوّلت الشوارع والأزقة في ذلك الزمن، ميادين للتنافس ركضًا وقفزًا، وأصبحت موروثًا اجتماعيًا في حياة الأهالي.



وأسهمت وقتها في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الحي وأبناء القرية أطفالًا وشبابًا، وساعدتهم على تنمية روح الشجاعة والفروسية والنجدة والتعاون الجماعي وحسن التصرف وسرعة البديهة. الدمام - شريف احمد - تواصل قرية التأسيس بمدينة الباحة استقبال الزوار لليوم الثالث على التوالي، حيث جذب بيت الشعر الذي تصدر القرية، ليجسد قطعة حية من تراث المملكة وموروثها الضارب في أعماق التاريخ.وتفاعل الزوار مع الخيمة الشعبية التي تروي الألغاز وقصص الأجداد وما كانت عليه أنشطتهم الرياضية والترفيهية.ووجد الكبار فرصة لتحفيز ذاكرتهم نحو الكثير من تلك الأنشطة، التي حوّلت الشوارع والأزقة في ذلك الزمن، ميادين للتنافس ركضًا وقفزًا، وأصبحت موروثًا اجتماعيًا في حياة الأهالي.وأسهمت وقتها في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الحي وأبناء القرية أطفالًا وشبابًا، وساعدتهم على تنمية روح الشجاعة والفروسية والنجدة والتعاون الجماعي وحسن التصرف وسرعة البديهة.