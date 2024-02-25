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اكتشاف مذهل في السعودية .. أوراق شجرة تقضي على مشكلة السكري وتخفض نسبة السكر بشكل مذهل !

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عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف مذهل في السعودية: أوراق شجرة تقضي على مشكلة السكري وتخفض نسبة السكر بشكل مذهل !

الجمعة 16 فبراير 2024 الساعة 10:40

كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فعالة في طرد البعوض وتخفيض مستويات مرض السكري، وهي شجرة النيم.

 

وقد أكد المواطن السعودي أن تجربته في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في العاصمة الرياض، حيث تعمل هذه الشجرة على طرد البعوض بفعالية.وأضاف المواطن أن أوراق شجرة النيم لها تأثير مخفض على مستويات مرض السكري، مشيراً إلى أن الهواء في الصيف يصبح بارداً بفضل وجود أوراق هذه الشجرة.  

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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