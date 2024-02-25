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برنامج يعزز الأمن الفكري لطلاب المنح بالجامعات

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- بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح بالجامعات، ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد العنزي، محاضرة عن أهمية الوسطية والاعتدال بين المسلمين وذلك في افتتاحية برنامج الوسطية والاعتدال والتسامح لطلاب المنح في الجامعات السعودية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وأوضح الدكتور العنزي أن الوسطية والاعتدال والتسامح لهم مفهوم يجب على المسلم أن يفهمه حتى لا يقع بكثير من الشبه، محذرا في الوقت نفسه المسلم من الدخول في الأمور التي تدفع إلى الغلو والتطرف والخروج عن جماعة المسلمين.

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح، وبيان أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

أهداف البرنامج:

  • تعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح.
  • بيان أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال.
  • نبذ الغلو والتطرف.
  • تعزيز التسامح لطلاب المنح في الجامعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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