برنامج يعزز الأمن الفكري لطلاب المنح بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح بالجامعات، ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد العنزي، محاضرة عن أهمية الوسطية والاعتدال بين المسلمين وذلك في افتتاحية برنامج الوسطية والاعتدال والتسامح لطلاب المنح في الجامعات السعودية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وأوضح الدكتور العنزي أن الوسطية والاعتدال والتسامح لهم مفهوم يجب على المسلم أن يفهمه حتى لا يقع بكثير من الشبه، محذرا في الوقت نفسه المسلم من الدخول في الأمور التي تدفع إلى الغلو والتطرف والخروج عن جماعة المسلمين.

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح، وبيان أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

أهداف البرنامج: