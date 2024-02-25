برنامج يعزز الأمن الفكري لطلاب المنح بالجامعات

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وأوضح الدكتور العنزي أن الوسطية والاعتدال والتسامح لهم مفهوم يجب على المسلم أن يفهمه حتى لا يقع بكثير من الشبه، محذرا في الوقت نفسه المسلم من الدخول في الأمور التي تدفع إلى الغلو والتطرف والخروج عن جماعة المسلمين.
ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح، وبيان أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.
أهداف البرنامج:
- تعزيز الأمن الفكري لدى طلاب المنح.
- بيان أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال.
- نبذ الغلو والتطرف.
- تعزيز التسامح لطلاب المنح في الجامعات.
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