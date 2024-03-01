شكرا لمتابعة خبر عن متحدث النقل : إيقاف حساب سائق التطبيقات عند إلغاء 5 رحلات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق متحدث النقل صالح الزويد على قرار إيقاف حساب سائقي التطبيقات في حال مخالفتهم للائحة الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للنقل .

وخلال الزويد خلال مداخلته مع قناة «العربية» : “يوجد حوالى 260 ألف سائق وسائقة نشط خلال عام 2023 ، وهناك نسبة كبيرة من السائقين لديهم إلتزام كبير بهذه الوظيفة ، بالإضافة إلى تواجد بعض التجاوزات من سائقين آخرين ” .

وأشار إلى أن قرار تجميد حساب سائقي التطبيقات يسعى إلى رفع مستوى إلتزام السائق ، خاصة بعد قبوله للرحلات ، وبالتالي نرفع مستوى اعتماد الأشخاص على هذه التطبيقات ويرفع نسبة إلزام السائق .

كما أشار إلى أن إيقاف حساب السائق عبر التطبيق ، في حالة تجاوزه 5 رحلات .