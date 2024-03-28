تراند اليوم : "الوطنية للإسكان" تُعلن عن طرح 8 آلاف وحدة سكنية في مكة تشمل "فلل وتاون هاوس وشقق" وتكشف عن موقعها

صحيفة الخليج 365 - واس : أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ضاحية "بوابة مكة" , أولى الضواحي العمرانية في العاصمة المقدسة، التي تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات العمرانية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

وتشكل ضاحية بوابة مكة أولى الوجهات السكنية التي تطورها "الوطنية للإسكان" في العاصمة المقدسة، حيث تمتد على مساحة إجمالية تقدر بــ 5 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة.

وتتميز الضاحية بموقع إستراتيجي بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان الرئيسي الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، الذي يتيح سهولة الوصول إلى المسجد الحرام خلال 30 دقيقة، حيث تعدّ الضاحية الأولى من نوعها داخل حدود الحرم المكي ليعيش ساكنيها روحانية المكان ورحابة الحياة. كما تعد "بوابة مكة" واجهة جديدة لكل من يبحث عن جودة حياة في العاصمة المقدسة وسط جملة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية والمرافق الترفيهية، إلى جانب وفرة المسطحات الخضراء بتضمينها لـ 38 حديقة عامة في أرجائها والتي بدورها تساهم في خلق فضاءات رحبة تعزز من الاستدامة، وتتواجد مدارس الأبناء على بعدِ خطوات معدودة من المنزل والمراكز الصحية والثقافية والاجتماعية متوزعة حول الضاحية.

ويمكن لجميع المواطنين تسجيل الاهتمام بضاحية بوابة مكة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة موقع الشركة الوطنية للإسكان عبر الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/makkah-gate