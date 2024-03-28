تراند اليوم : "الوطنية للإسكان" تُعلن عن طرح 8 آلاف وحدة سكنية في مكة تشمل "فلل وتاون هاوس وشقق" وتكشف عن موقعها

صحيفة الخليج 365 - واس : أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ضاحية "بوابة مكة" , أولى الضواحي العمرانية في العاصمة المقدسة، التي تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات العمرانية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.
وتشكل ضاحية بوابة مكة أولى الوجهات السكنية التي تطورها "الوطنية للإسكان" في العاصمة المقدسة، حيث تمتد على مساحة إجمالية تقدر بــ 5 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة.
كما تعد "بوابة مكة" واجهة جديدة لكل من يبحث عن جودة حياة في العاصمة المقدسة وسط جملة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية والمرافق الترفيهية، إلى جانب وفرة المسطحات الخضراء بتضمينها لـ 38 حديقة عامة في أرجائها والتي بدورها تساهم في خلق فضاءات رحبة تعزز من الاستدامة، وتتواجد مدارس الأبناء على بعدِ خطوات معدودة من المنزل والمراكز الصحية والثقافية والاجتماعية متوزعة حول الضاحية.