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وليد الصالح رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة رئيس المجلس الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، قراراً بتعيين الدكتور وليد بن محمد الصالح رئيساً للهيئة.
وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، الدكتور الصالح بصدور القرار، سائلاً المولى أن يوفقه لتحقيق رؤية الهيئة في بناء نموذج سعودي رائد عالميًا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وليد الصالح

يذكر أن الدكتور وليد الصالح شغل منصب نائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للإستراتيجية والتطوير خلال العامين الماضيين، وكان نائبًا لمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات خلال الفترة من 2017 - 2021.
وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كوينز بكندا، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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