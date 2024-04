شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الصالح رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

مسؤول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: هيئة #تقويم_التعليم والتدريب وصلت لمرحلة من التقدم تجعلها تستحق أن تشارك خبرتها مع بقية دول #العالم#اليوم | @EtecKsa

للمزيد: https://t.co/M40YDBHn7E pic.twitter.com/W6u1D49wtr — صحيفة اليوم (@alyaum) March 9, 2024

وليد الصالح

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة رئيس المجلس الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، قراراً بتعيين الدكتور وليد بن محمد الصالح رئيساً للهيئة.وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، الدكتور الصالح بصدور القرار، سائلاً المولى أن يوفقه لتحقيق رؤية الهيئة في بناء نموذج سعودي رائد عالميًا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يذكر أن الدكتور وليد الصالح شغل منصب نائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للإستراتيجية والتطوير خلال العامين الماضيين، وكان نائبًا لمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات خلال الفترة من 2017 - 2021.وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كوينز بكندا، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود.