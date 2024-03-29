تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "عبد المحسن الدريس" يروي قصة أول دين اقترضته عائلته.. وسر البدء من "الأرطاوية"

صحيفة الخليج 365: روى رجل الأعمال "عبد المحسن الدريس"، قصة أول دين اقترضه مؤسس العائلة، ولماذا بدأوا من "الإرطاوية" وليس من حرمة مسقط رأسهم.

وقال "الدريس"، خلال حديثه ببرنامج "حوار مفيد": "الوالد في بداياته عام 1920 كان شغوف ويحب يتحرك، وطلب من والده أن يكفله عند ناس يعرف أنه يستثمر معهم وكانوا يذهبون إلى الكويت لإحضار أقمشة وأغراض أخرى".

وأضاف: "راح مع والده وكان توهم راجعين من الكويت، وأخذ منهم أقمشة لمدة سنة وصارت قيمتها في الأخير 80 ريال".

وتابع: "شد والدي الرحال بعدها مع والدته من حرمة إلى الأرطاوية وبدأ هناك لأن التجارة هناك كانت أفضل، واستغله البعض هناك في كتابة مكاتيبهم لأنه كان متعلم ولكن هذا أعطاه مجال في التجارة".

وأكمل: "وبعد حوالي 7 شهور أرسل مبلغ 80 ريال إلى والده لسداد الدين، وكان هناك توسع في مجالات آخرى".