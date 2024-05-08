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إعلام إسرائيلي: مصابون في قصف منطقة أفيفيم بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصابين إسرائيليين في قصف منطقة أفيفيم بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان.

بدوره، ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي أنّه يوجد "تقارير عن إصابات في صفوف الإسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان بضربة صاروخية نفذها حزب الله".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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