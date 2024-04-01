السعودية | اتفاقية تعاون لدعم الحرف اليدوية والهدايا الثقافية في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

وقّعت الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع جمعية حرفة، تتماشى وتواكب جهود الدولة المبذولة لرفع وتيرة الحراك الثقافي بمختلف جوانبه بصفة عامة، والرامية على وجه الخصوص إلى دعم وتعزيز الصناعات اليدوية والحرفية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة في العاصمة الرياض، مساء أمس، التي وقعها عن جمعية حرفة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة الجمعية، وعن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس حسام الدين بن صالح المدني، إلى تسويق وعرض المنتجات الحرفية الخاصةبالجمعية في منافذ بيع الشركة، إضافة إلى تصنيع هدايا خاصة وفريدة من نوعها، مستلهمة من تراث المملكة الثقافي المتنوع.

وتغطي الاتفاقية عدة جوانب رئيسية بما في ذلك تسويق وعرض منتجات جمعية حرفة في منافذ البيع التابعة للشركة، وإنتاج منتجات بتصاميم حصرية، وتصنيع طلبيات خاصة من الهدايا، كما تضمنت الاتفاقية التزامات محددة من كلا الطرفين لضمان الجودة والمحافظة على الهوية الخاصة بكل طرف.

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيها المملكة إلى تعزيز القطاعات غير الربحية والصناعات اليدوية كجزء من رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع، من خلال هذه الشراكة سيتم تسليط الضوء على الحرف والمهارات اليدوية التقليدية، مع فتح آفاق جديدة لتسويق وبيع منتجات هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها الطموحة في قطاع السياحة والضيافة.