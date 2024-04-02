شكرا لمتابعة خبر عن مواطن بـ عنيزة اعتاد على إفطار الصائمين في منزله منذ 18 عام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن إبراهيم التركي عن تفاصيل إطعامه للصائمين في شهر رمضان المبارك في منزله بعنيزة، حيث استمر على هذا الأمى لمدة 18 عام.

وأوضح التركي خلال لقاء على قناة العربية قائلًا: “نسوي إفطار صائم سنويا منذ عام 1416″، مشيرًا أن جميع المواد الغذائية التي يتم تقديمها للصائمين، تكون تحت إشراف صحي من المتخصصين.

وأكد أنه لم يقبل أي تبرعات حتى الآن، مشيرًا أن عدد الصائمين الذي يقوم بإفطارهم وصل لـ 480، صائمًا، مؤكدًا أن أصناف الطعام جميعها توضع للصائمين.