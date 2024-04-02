شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تستقبل طلبات التقديم بالدراسات العليا.. إليك المواعيد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث والابتكار الدكتورة نسرين فرحة، أن مواعيد القبول سوف تبدأ يوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ الموافق 21 /4/ 2024م، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1445هـ الموافق 01 /05/ 2024م عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط. https://info.seu.edu.sa.
بداية التقديم 2024/04/21م
نهاية التقديم 2024/05/01م
للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي... This is a Twitter Status— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni)
#إعلان| تعلن #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار، مواعيد التقديم للقبول في #برامج_الدراسات_العليا، للعام الجامعي 1446هـ.— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 2, 2024
🗓️ بداية التقديم 2024/04/21م
نهاية التقديم 2024/05/01م
🔗 للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي… pic.twitter.com/Hi28smjTZm
محتويات البرامج
وأضافت أن البرامج تشمل: الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عددٍ من فروع الجامعة للطلاب والطالبات، حيث أن الخريجين سوف يحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، إضافةً إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.
يذكر أن نظام الدراسة المعتمد بالجامعة يتميز بنمط تعليمي مرن يعتمد على استخدام التقنية في مجال التعليم، حيث يجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرِّ الجامعة، والحضور الافتراضي للمحاضرات، تمنح خريجيها الدرجات العلمية في التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.