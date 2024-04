شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تستقبل طلبات التقديم بالدراسات العليا.. إليك المواعيد والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث والابتكار الدكتورة نسرين فرحة، أن مواعيد القبول سوف تبدأ يوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ الموافق 21 /4/ 2024م، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1445هـ الموافق 01 /05/ 2024م عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط. https://info.seu.edu.sa. الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.وأوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث والابتكار الدكتورة نسرين فرحة، أن مواعيد القبول سوف تبدأ يوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ الموافق 21 /4/ 2024م، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1445هـ الموافق 01 /05/ 2024م عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط. https://info.seu.edu.sa.

#إعلان| تعلن #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار، مواعيد التقديم للقبول في #برامج_الدراسات_العليا، للعام الجامعي 1446هـ.



🗓️ بداية التقديم 2024/04/21م

نهاية التقديم 2024/05/01م

🔗 للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي… pic.twitter.com/Hi28smjTZm — الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 2, 2024



محتويات البرامج

This is a Twitter Status| تعلن This is a Twitter Status، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار، مواعيد التقديم للقبول في This is a Twitter Status، للعام الجامعي 1446هـ.بداية التقديم 2024/04/21منهاية التقديم 2024/05/01مللاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي... This is a Twitter Status— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni)



وأضافت أن البرامج تشمل: الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عددٍ من فروع الجامعة للطلاب والطالبات، حيث أن الخريجين سوف يحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، إضافةً إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.

يذكر أن نظام الدراسة المعتمد بالجامعة يتميز بنمط تعليمي مرن يعتمد على استخدام التقنية في مجال التعليم، حيث يجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرِّ الجامعة، والحضور الافتراضي للمحاضرات، تمنح خريجيها الدرجات العلمية في التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.