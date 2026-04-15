شراكة استراتيجية بين «السعودية للطاقة» و«كراكن تكنولوجيز»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السعودية للطاقة عن توقيع اتفاقيات نهائية لإقامة شراكة استراتيجية مع شركة كراكن تكنولوجيز المحدودة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول التشغيل الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع المرافق، ووفقا لهذه الاتفاقيات، سيؤسس الطرفان كيانا مشتركا - شركة مقرها الرياض- ، إلى جانب استحواذ السعودية للطاقة على حصة ملكية أقلية في شركة كراكن.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم استراتيجية السعودية للطاقة في مجال الابتكار الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات تشغيل متقدمة لقطاعي الطاقة والمرافق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وسيتولى الكيان المشترك دور الموزع الحصري لمنصة تشغيل كراكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على بناء قدرات إقليمية متقدمة، وتوفير فرص وظيفية نوعية في مجالي الطاقة والتقنية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة. كما تتضمن الاتفاقيات استحواذ السعودية للطاقة على حصة ملكية أقلية في شركة كراكن، بما يعزز التوافق الاستراتيجي طويل الأمد بين الطرفين لتطوير حلول رقمية متقدمة، وبناء قدرات تجارية إقليمية تتماشى مع المستهدفات الرقمية والاقتصادية للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتعكس هذه الشراكة التزام السعودية للطاقة بتبني التقنيات الرقمية المتقدمة، وتعزيز جاهزية منظومة الكهرباء للمستقبل في السعودية وعلى مستوى المنطقة. وتعد منصة كراكن نظاما تشغيليا متكاملا قائما على الحوسبة السحابية ومدعوما بالذكاء الاصطناعي، صمم خصيصا لشركات المرافق، ويستخدم من قبل كبرى شركات الطاقة العالمية لإدارة العمليات الرقمية عبر منظومة متكاملة تشمل تجربة العملاء، والفوترة، وإدارة الخدمات، وتحليل البيانات، والأنظمة الذكية. وتدعم المنصة حاليا أكثر من 70 مليون حساب عميل حول العالم، وتعمل في أكثر من 27 دولة.