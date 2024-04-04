السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في أذربيجان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية أذربيجان ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عصام بن صالح الجطيلي، وممثل إدارة مسلمي القوقاز الشيخ بختيار نجفوف، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وبلغت كمية التمور (5) أطنان، يستفيد منها أكثر من (40.000) ألف مستفيد.

وأكد “الجطيلي” حرص حكومة المملكة على تلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتخفيف على المحتاجين منهم، مشيرًا إلى أن البرنامج امتدادا للعطاءات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء في أذربيجان.

من جانبه، أكد ممثل إدارة مسلمي القوقاز الشيخ بختيار نجفوف، أن هذه الهدية المقدمة من القيادة الرشيدة بالمملكة هي استشعار منها بمشاعر المسلمين ومشاركتهم فرحتهم، وتلمس احتياجاتهم خاصةً في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن جهود المملكة في خدمة وعناية المسلمين وخاصة في جمهورية أذربيجان ظاهرة للعيان، وجزء من الأعمال التي تقدمها المملكة للمسلمين في العالم، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة وأذربيجان التي تعمل على خدمة هذا الدين العظيم ونشر رسالته السمحة.