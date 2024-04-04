شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مركز الملك سلمان الإغاثية الـ18 حاملة مساعدات للشعب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية