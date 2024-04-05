تراند اليوم : بالفيديو: الأمير فيصل بن تركي يروي قصة اتهام "معيض" بسحر النصر

صحيفة الخليج 365: روى رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، قصة اتهام المشجع النصراوي المعروف بـ"معيض" بسحر النصر.

وقال بن تركي عبر راديو ثمانية: حكوا عن فترة السحر في الملعب، وما صدقت، مشيرا إلى أنه يؤمن بالسحر ولكن عندما ادعوا أن ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود مسحور، فقلت "الساحر الذكي هذا ساحر الملعب للفريق الأول بس يتمرن فيه والشباب والناشئين يأخذون دوري وكأس على الملعب".

وتابع: قلت خلي أحد يجي يقرأ بس إن الفريق الأول مسحور في التمارين والشباب والناشئين يأخذون عليه بطولات.

وأبان أن حفر النادي والملعب يكون في الفترة الشتوية وتغير الزراعة كلها كل سنة، فيما علق على اتهام معيض بسحر النصر، قائلا: معيض قعد في النادي وطلع بعدي وكان يساعد في النادي وأخذنا بطولات ومعيض الوحيد حطينا ليه راتب رسمي لأنه كان يساعد في غرفة الملابس.