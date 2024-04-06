تراند اليوم : "شفته على الكورنيش".. شاهد: " أسماء السياري" تكشف عن عمرها الحقيقي وكيف تعرفت على زوجها وتوضح تخصصها الجامعي!

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، عن عمرها الحقيقي، وكيف تعرفت على زوجها.

وقالت السياري، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، إنها تبلغ من العمر 29 سنة، موضحة أنها درست في فلوريدا الأمريكية وتخصصت في إدارة الأعمال.

وحول كيفية تعرفها على زوجها، قالت السياري:"شفته على الكورنيش"، قبل أن تعود وتؤكد بأنها تزوجت زواج تقليدي.

وأشارت إلى أن والدة زوجها اختارتها عروس لابنها عندما رأتها ترقص في إحدى المناسبات.

وعند سؤالها عن سبب اختيارها بالذات كزوجة لزوجها أجابت بأنها "صاروخ".

وتطرقت للحديث عن الصفات التي تميزها، قائلة:"جمال وأخلاق وما ناقصني شيء".