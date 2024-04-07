شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "إحسان" تتولى إخراج زكاة الفطر عن المزكين وفق ما نصت عليه الشريعة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تتيح المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الفرصة لتلقي وكالة المزكين لإخراج زكاة الفطر عنهم، وبدأت المنصة باستقبال إخراج الزكاة رقميًا لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، في مختلف مناطق المملكة.وتتولى منصة إحسان إخراج زكاة الفطر من منطلق دورها لتمكين المجتمع خلال شهر رمضان المبارك من أداء زكاتهم بكل يسر وسهولة وعبر منصة رسمية تكفل بحول الله تعالى إيصالها لمستحقيها وفق ضوابط الشريعة في وجوب الزكاة، وتُستقبل الزكاة عبر برنامج "زكاة الفطر" في تطبيق المنصة, والموقع الإلكتروني؛ ومن ثم يحدد المُحسن المنطقة الإدارية وعدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم، ويتم إخراجها من الأرز بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.يُذكر أن منصة إحسان تهدف إلى تمكين القطاع الخيري وتعظيم أثره، وتسهيل تقديم التبرعات رقمية بموثوقية وأمان؛ وذلك بمتابعة لجنة إشرافية مكوّنة من 13 جهة حكومية تعمل على التحقق من سير عمل المنصة.