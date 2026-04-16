إسبانيا تُهاجم إسرائيل وإيطاليا تُعلّق اتفاقية التعاون العسكري معها

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، 14 أبريل 2026، إسرائيل وعدّها بأنها الدولة الوحيدة التي تنتهك الشرعية الدولية في الشرق الأوسط.

وأكد سانشيز في تصريح صحفي، خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية، أن بلاده ستواصل الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ومع ما تعتبره عادلا وشرعيا وقانونيا.

وتابع، اليوم يتم طمس الشرعية الدولية، ومن يرفع صوته ضد الدول المنتهكة للقانون الدولي يتم تهديده.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: نتعرض للتهديد لأننا نرفع أصواتنا ضد الحكومات التي تنتهك القانون الدولي.

وتابع: ندعم العدالة وألا يكون هناك إفلات من العقاب لمن يقومون بالإبادة الجماعية مثل ما نراه في غزة ، ونأمل ألا يتكرر في لبنان.

وأردف: يجب أن نعيد بناء النظام الدولي على أساس الشرعية وليس على أساس الإفلات من العقاب.

وفي ذات السياق، أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، إنه "نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

وفي سياق آخر، عبّرت ​رئيسة الوزراء ‌الإيطالية عن ​دعمها لبابا ​الفاتيكان البابا ليو ⁠اليوم ​الثلاثاء بعدما وجه ​له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​انتقادات ​لاذعة.

وقالت ميلوني "أعبر عن تضامني ‌مع ⁠البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر ​بالراحة ​في ⁠مجتمع ينفذ فيه ​الزعماء الدينيون ​ما ⁠يمليه عليهم الزعماء ⁠السياسيون".

المصدر : وفا - عرب 48