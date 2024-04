شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في مدن المملكة.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر

الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.

الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.

المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.

مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.

بريدة: الساعة 6:00 صباحًا.

أبها: الساعة 6:11 صباحًا.

تبوك: الساعة 6:28 صباحًا.

حائل: الساعة 6:08 صباحًا.

عرعر: الساعة 6:08 صباحًا.

جيزان: الساعة 6:12 صباحًا.

نجران: الساعة 6:05 صباحًا.

الباحة: الساعة 6:14 صباحًا.

سكاكا: الساعة 6:12 صباحًا.

أوقات صلاة #عيد_الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. pic.twitter.com/ftQ7dKmxz2 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 9, 2024

صلاة العيد في المساجد

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ.وأوضحت أن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة.وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر في المدن كالآتي:أوقات صلاة This is a Twitter Status المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. This is a Twitter Status— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia)ونظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1445هـ؛ وجه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات.وأكد على الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار.