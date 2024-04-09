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مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في مدن المملكة.. اعرفها

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في مدن المملكة.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ.
وأوضحت أن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة.

موعد صلاة عيد الفطر

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر في المدن كالآتي:
  • الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.
  • الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.
  • المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.
  • مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.
  • بريدة: الساعة 6:00 صباحًا.
  • أبها: الساعة 6:11 صباحًا.
  • تبوك: الساعة 6:28 صباحًا.
  • حائل: الساعة 6:08 صباحًا.
  • عرعر: الساعة 6:08 صباحًا.
  • جيزان: الساعة 6:12 صباحًا.
  • نجران: الساعة 6:05 صباحًا.
  • الباحة: الساعة 6:14 صباحًا.
  • سكاكا: الساعة 6:12 صباحًا.
أوقات صلاة This is a Twitter Status المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ ، علماً بأن وقت إقامتها بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. This is a Twitter Status— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia)

صلاة العيد في المساجد

ونظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1445هـ؛ وجه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات.
وأكد على الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار.
MO Nasa

MO Nasa

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