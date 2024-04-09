شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة السعودية الـ 20 تحمل مساعدات للشعب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي، القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الـــ 20، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 50 طنًا.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.