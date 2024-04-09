السعودية | وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ـ، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وثمّن سمو وزير الخارجية، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيدهما الله ـ، من حرص واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم جميع الخدمات المتكاملة والمتطورة في الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة للمنطقة، وللعالم أجمع.