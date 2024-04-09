اخبار السعوديه

السعودية | نائب وزير ” البيئة ” يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب وزير ” البيئة ” يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس 

رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

وسأل معاليه المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة -أيدها الله- وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا