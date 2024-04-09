السعودية | النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال النائب العام: إن عيد الفطر المبارك هو فرصة لنعبر عن شكرنا وامتناننا لله على نعمه ورحمته وفضله بصيام الشهر وقيامه، واستذكار للجهود العظيمة في العمل المؤسسي الذي قامت به الدولة – أيدها الله – في هذا الشهر الفضيل عبر حزمة من أعمالها الجليلة ومنها عمارة الحرمين الشريفين، وتهيئتها للمعتمرين والزوار وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم والتيسير عليهم؛ إضافة للدعم السخي من القيادة الرشيدة لعدد من المبادرات والبرامج الخيرية الذي يبرهن اهتمامها البالغ في هذا الجانب.

وقال المعجب: إن جهود قيادتنا الرشيدة المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز العدل وحقوق الإنسان، تشكل قاعدة راسخة لبناء مستقبل مشرق، إضافةً إلى المساهمة القيمة في تحقيق العدالة ومراعاة الضمانات المقررة، والتي تعكس رؤية طموحة لهذا الوطن الغالي.

وسأل معاليه المولى العلي القدير سبحانه أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية عيد الفطر المبارك بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وأنتم بخير.