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واحتضنت المساحات الخضراء والحدائق بالواجهة البحرية، العوائل والأفراد للاحتفاء بهذه المناسبة، فيما استمتع الأطفال بالألعاب المتنوعة في المناطق الترفيهية والملاهي المنتشرة بالواجهة، إضافة إلى مزاولة زوار الواجهة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة ومنها رياضة المشي، وركوب الدراجات، في ممشى واجهة جدة البحرية، والألعاب المائية والرحلات البحرية بالقوارب المائية في المنتجعات السياحية.
وكانت أمانة محافظة جدة قد أكملت استعداداتها اللازمة في تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة استعداداً لموسم العيد، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر واجهة جدة البحرية تستقبل الأهالي والزوار بفعاليات متنوعة خلال أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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