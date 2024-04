شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة العيد.. موعد الفصل الدراسي الثالث والدوام الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

⏰ التوقيت الصيفي |

يستأنف طلاب وطالبات #تعليم_الرياض الاثنين 6 شوال 1445هـ الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.#لانضباطك_أثر pic.twitter.com/pRtOzShnPX — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) April 13, 2024

موعد الدوام الصيفي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارات تعليمية في المملكة، استئناف الفصل الدراسي الثالث والدوام الصيفي، بعد انقضاء إجازة العيد.وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر منصة إكس، مساء السبت: يستأنف طلاب وطالبات تعليم الرياض الإثنين 6 شوال 1445هـ، الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك. يستأنف طلاب وطالبات This is a Twitter Status الاثنين 6 شوال 1445هـ الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH)وأعلنت إدارة تعليم مكة، أن التوقيت الزمني الصيفي للاصطفاف الصباحي والحصة الأولى يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 6 شوال 1445هـ.