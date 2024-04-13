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بعد إجازة العيد.. موعد الفصل الدراسي الثالث والدوام الصيفي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة العيد.. موعد الفصل الدراسي الثالث والدوام الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارات تعليمية في المملكة، استئناف الفصل الدراسي الثالث والدوام الصيفي، بعد انقضاء إجازة العيد.
وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر منصة إكس، مساء السبت: يستأنف طلاب وطالبات تعليم الرياض الإثنين 6 شوال 1445هـ، الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك. يستأنف طلاب وطالبات This is a Twitter Status الاثنين 6 شوال 1445هـ الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH)

موعد الدوام الصيفي

وأعلنت إدارة تعليم مكة، أن التوقيت الزمني الصيفي للاصطفاف الصباحي والحصة الأولى يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 6 شوال 1445هـ.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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