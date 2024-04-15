تراند اليوم : يعتمد على 5 وجبات يومياً.. "مختص" يكشف عن نظام غذائي يفقد الوزن 4 كيلو في أسبوع

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، الدكتور حسام موافي، نظام غذائي، يساعد على فقدان 4 كيلوجرامات من الوزن، في الأسبوع، لمن يعانون من السمنة.

الوجبة الأولى

وأوضح موافي أن هذا النظام يعتمد على تناول الشخص الوجبة الأولى " الإفطار" ، عند الساعة الخامسة فجرا، وتتكون من ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من خلطة الجبنة بالطماطم، ويمكن تناول كوب شاي بالحليب بدون سكر، في حالة الرغبة بتناول مشروب ساخن.

ثمرة فاكهة

أما الوجبة الثانية يكتفي بتناول ثمرة من الفاكهة، ويفضل ألا تكون ذات قشور صعبة في الهضم، أو تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم هضمها.

ربع رغيف خبز

أما الوجبة الثالثة تكون عند الساعة الرابعة عصرًا، وتتكون من ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من البروتين الحيواني، سواء لحوم أو دجاج أو أسماك.

طبق سلطة

والوجبة الرابعة تكون في الساعة السابعة مساءً، وتتكون من طبق سلطة خضراء، وربع رغيف من الخبز، مع كمية بسيطة من الأرز.

كوب زبادي

أما عن الوجبة الخامسة فيمكن تناولها الساعة التاسعة مساءً، فتكون خفيفة ويفضل الاكتفاء بكوب زبادي مضاف إليه ملعقة من عسل النحل.