تراند اليوم : إسرائيل توجه رسالة لدول المنطقة بشأن ردها المرتقب على الهجوم الإيراني

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إسرائيل وجهت رسالة إلى دول المنطقة مفادها بأن الرد على الهجوم الإيراني لن يعرض استقرار هذه الدول للخطر.

الرد بشكل واضح

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن سلاح الجو استكمل استعداداته للرد، مشيرا إلى أن الهدف هو منع الإيرانيين من إنشاء معادلة جديدة.

جر المنطقة إلى حرب شاملة

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الرد على طهران من المرجح أن يجري بطريقة لا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب شاملة وبطريقة يمكن أن يقبلها الأميركيون .

كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث كيفية الرد بشكل يضمن عدم إثارة غضب الحلفاء أو إهدار فرصة لبناء تحالف دولي ضد طهران.