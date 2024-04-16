شكرا لقرائتكم خبر عن "الأجواء السعودية الآمنة".. وسم تصدر الأكثر بحثًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأجواء المملكة السعودية خلال الهجوم الذي وجهته إيران إلى دولة الاحتلال ليل السبت.

الأمر أثار تفاعلًا كبيرًا على المنصات وانتشار وسم "الأجواء السعودية" الذي تصدر أبرز المواضيع وخاصة المرور الكثيف لرحلات الطيران فوق المناطق الشمالية، بعد إعلان الأردن ودولة الاحتلال إغلاق مجاليهما الجويين.



