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"الأجواء السعودية الآمنة".. وسم تصدر الأكثر بحثًا

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الدمام - شريف احمد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأجواء المملكة السعودية خلال الهجوم الذي وجهته إيران إلى دولة الاحتلال ليل السبت.
الأمر أثار تفاعلًا كبيرًا على المنصات وانتشار وسم "الأجواء السعودية" الذي تصدر أبرز المواضيع وخاصة المرور الكثيف لرحلات الطيران فوق المناطق الشمالية، بعد إعلان الأردن ودولة الاحتلال إغلاق مجاليهما الجويين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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