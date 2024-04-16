«خيركم» تحصد جائزتي التميز في العمل الخيري

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وقدم رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لكل من أسهم في تحقيق الجائزة، مؤكدا أن الجائزة جاءت بعد التخطيط والإعداد للحصول عليها.
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