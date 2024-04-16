«خيركم» تحصد جائزتي التميز في العمل الخيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه جائزتي التميز في العمل الخيري في دورتها الخامسة عن فئتي المنشآت الكبيرة، والمشاريع المتميزة، من خلال منافستها لأكثر من 200 مشاركة من الجهات الخيرية بالمملكة، وذلك في الحفل الذي نظمته الجائزة أمس بمنطقة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم. وقدم رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لكل من أسهم في تحقيق الجائزة، مؤكدا أن الجائزة جاءت بعد التخطيط والإعداد للحصول عليها.

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