الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس لليوم، من المتوقع أن يكون الطقس مستقرًا والسماء صافية في معظم مناطق المملكة، وقد يحدث تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ووفقًا للتقرير، تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر، وحالة البحر تكون خفيفة الموج.

أما على الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر، وحالة البحر تكون خفيفة الموج.

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