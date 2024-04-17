شكرا لمتابعة خبر عن محكمة الاستئناف الإدارية تقضي بقبول أفراد أسرة شهيد الواجب بالجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقرت محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم 8887 لسنة 1442هـ، بقبول أفراد أسرة شهيد الواجب في الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب.

حيث نشر ديوان المظالم على حسابه على منصة إكس: “مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعي عليها السلبي بالامتناع عن قبولها بقسم الجغرافيا في مرحلة البكالوريوس”.

وتابع:” صدور قرار مجلس الوزراء بقبول أفراد أسرة شهيد الواجب بالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، الثابت أن المدعية إحدى أفراد أسرة شهيد الواجب، مما يتقرر معه عدم مشروعية امتناع المدعي عليها، أثر ذلك: إلغاء القرار “.