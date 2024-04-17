تراند اليوم : "كنت بنزل تحت رجل الست ألبسها الشوز".. بالفيديو: الفنان عمر كمال يرد على انتقادات ركوبه سيارات فارهة ويكشف عن مهنه السابقة

صحيفة الخليج 365: رد الفنان المصري عمر كمال على انتقادات ركوبه سيارات فارهة وكشف عن المهن السابقة التي عمل فيها.

وقال : " كنت شغال في محطة وقود وراتبي أحصل عليه من" البقشيش"، جنيه و2 جنيه من الزبون، وكنت أرى السيارات الفارهة ومكنتش بقول أشمعنا هو". حسب القاهرة 24.

وتابع:"اشتغلت حارس أمن لمدة 12ساعة ب 1200 جنيه في الشهر، اشتغلت في محل أحذية، وكنت بنزل على الأرض تحت رجل الست ألبسها الشوز، ومكنتش بقول لا".

وأردف:" ليه لما جه دوري حقدوا علي، أنا اشتغلت وكنت بجتهد في أي مهنة لأن الدنيا مش بتحب الكسلان، ونزلت القاهرة ب 10 جنيه وكنت بشتغل كاشير من الساعة 12 ل 8 ب 300 جنيه".

وأضاف:" اشتغلت مطرب وقالوا بقلد محمد فؤاد، تركت مجال محمد فؤاد ودخلت على المهرجانات".