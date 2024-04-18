السعودية | القبض على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن ساري عليان البلوي لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية, بحوزته (200) طلقة هوائية حيّة، و(7) طيورًا مصيدة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.