السعودية | برنامج الاستمطار: هطول أمطار على المملكة تقدر بـ 4 مليارات متر مكعب في 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب نتائج عملياته التشغيلية المعنية بالأبحاث والاستمطار لعام 2023م حيث استهدفت 6 مناطق عبر 415 رحلة استمطار لمدة 1312:45 ساعة طيران و36 رحلة أبحاث لمدة 111:29 ساعة طيران من خلال 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث، تم فيها بذر 7876 شعلة وأنتجت 15 دقيقة هطول للأمطار بمجموع يقدر بـ 4 مليار متر مكعب، بناء على الدراسات البحثية للبرنامج.

وبين المدير التنفيذي للبرنامج أيمن البار، أن البرنامج أنجز حتى الآن 4 مراحل شملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل حاليا ضمن المرحلة الخامسة، مشيرا إلى أن تقنية استمطار السحب تعمل على زيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع معينة من السحب؛ من أجل استغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق محددة مسبقًا، وتتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، وهو أحد الطرق المساهمة في الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية أمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية.

ويعد البرنامج أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وهو ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق اضافية؛ لتأمين مصادر مائية جديدة وزيادة مقدرات المملكة الطبيعية، كما يساهم في الحد من التصحر وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وقع مؤخرا اتفاقية شراء 5 طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب (4 طائرات لعمليات الاستمطار وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ) تعد الأبرز والأحدث من نوعها.​