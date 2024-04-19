شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" : 14 يومًا لنهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

عمر القبول

الدمام - شريف احمد - ينتهي تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1446 هـ، والذي يشمل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية، والأهلية والعالمية وتحفيظ القرآن الكريم يوم الخميس الموافق 23 شوال 1445هـ.في حين يستمر التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية إلى الأسبوع الثالث من بداية السنة الدراسية، وتبدأ مفاضلة مدارس القرآن الكريم من 1445/10/26هـ إلى 8/11/1445هـ .ويكون التسجيل في نظام "نور" لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بتاريخ 25/11/1445هـ ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي، أو عن طريق إدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.وكانت وزارة التعليم حددت الأعمار للقبول في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، إذ أوضحت أن القبول في الصف الأول الابتدائي يكون للطلاب الذين أكملوا ست سنوات أو أقل من ذلك إلى 90 يوماً في موعد بدء العام الدراسي 2024-2025 (من كان تاريخ ميلاده في 17/11/2018 م الموافق 9/3/1440هـ أو قبل ذلك).والطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات إلى 180 يوماً كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 18/11/2018 م الموافق 10/3/1440هـ إلى 15/2/2019م الموافق 10/6/1440هـ، شريطة الالتحاق سنة دراسية بمرحلة رياض الأطفال.وفي مرحلة رياض الأطفال يكون القبول لمن أكمل ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي2024-2025 ولم يبلغ ست سنوات، ويكون القبول في الروضات الحكومية للمواطنين وأبناء المواطنات فقط.وذكرت أن الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد، تتمثل في المستوى الأول في الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1/1/1442هـ الى 11/1/1443هـ، والمستوى الثاني من 19/12/1440هـ الى 29/12/1441هـ، والمستوى الثالث من 9/12/1439هـ الى 18/12/1444هـ.