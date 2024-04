شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة "تقويم التعليم" في اجتماع "PGB" بمنظمة التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

برنامج تقييم الطلبة

التعليم في المملكة

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، في الاجتماع الـ 57 لمجموعة PGB التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في مالطا، الذي اختتمت أعماله اليوم، واستمر أربعة أيام.وهدف الاجتماع الذي رأسه من جانب الهيئة، المدير التنفيذي لمركز "قياس" الدكتور عبدالله القاطعي، إلى إقرار السياسات الجديدة، واعتماد بعض التحديثات مؤخرًا، ومن أهمها تحليلات جديدة لأداء الطلاب في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، إضافة إلى عرض نموذجٍ للذكاء الاصطناعي، يسمى نموذج الذكاء الجماعي للتعليم (CIME). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويُعد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA"، بمثابة مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لقياس قدرة الطلبة في الصف التاسع (في سن الخامسة عشرة) على توظيف معلوماتهم التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات، واكتساب المهارات لحل المشكلات الحياتية والمهنية التي يواجهونها.وتشارك المملكة في اختبار "PISA" منذ عام 2018، وكانت آخر مشاركة في دورة 2021-2022، التي طبقت على 8765 طالبًا وطالبة يمثلون 193 مدرسة موزعة على 52 من مدن ومحافظات المملكة.فيما ستشارك المملكة -أيضاً- في دورة اختبار PISA 2025 القادمة، حيث سيطبق الاختبار التجريبي للاختبار خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م، وتقوم الهيئة ممثلة بمركز "قياس" بالإشراف محليًّا على تطبيق الاختبارات الدولية (PISA- TIMSS- PIRLS-TALIS)، وتطبق الاختبارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم.وتعمل الهيئة بالشراكة مع الجهات التعليمية الدولية؛ لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة، وتحسين مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.يذكر أن مجلس إدارة OECD يعقد الاجتماع مرتين في العام، ويشارك فيه أكثر من 60 دولة من جميع أنحاء العالم.