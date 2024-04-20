شكرا لمتابعة خبر عن هيئة العقار تستدعي مُعلنين لتسويقهم مشروع غير مرخص بمكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة العامة للعقار رصدها مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع عقاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة له.

وأوضحت الهيئة أن المعلنين قاموا بتسويق لمشروع عقاري على الخارطة بمدينة “مكة المكرمة” والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة .

وأكدت أنه تم استدعاء المعلنين في المقطع وصاحب المشروع وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.