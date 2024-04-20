تراند اليوم : شاهد: لحظة استهداف قاعدة عسكرية للحشد الشعبي في العراق.. وسقوط قتلى ومصابين

صحيفة الخليج 365: أفادت وسائل إعلام عراقية، أن 3 غارات جوية استهدفت قاعدة لقوات الحشد الشعبي فجر السبت في شمال محافظة بابل بوسط العراق.

وذكرت قناة العهد التلفزيونية أن الغارة استهدفت قاعدة كالسو.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم الإخبارية أن طيرانا مجهولا استهدف مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد بصاروخين.

ومن جهته، قال مصدر من الحشد الشعبي لـAWP إن طائرات استهدفت مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي في معسكر كالسو في بابل

وأوضح مصدران أمنيان، أن الانفجار في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الانفجار تسبب بسقوط قتيل وعدد من الجرحى.