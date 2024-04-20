شكرا لمتابعة خبر عن خبير مناخي : الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع معدل سقوط الأمطار إلى 30% .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير التغير المناخي الدكتور منصور المزروعي ، على أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ ، أدى إلى وجود الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم ، مثل العواصف والفيضانات التي اجتاحت الإمارات وسلطنة عمان على مدار الأيام الماضية .

وأوضح المزروعي خلال حديثه مع قناة «MBC» ، أن ما حدث في الإمارات وعمان يمكن توصيفه بعنف مناخي بشكل كبير لأن كميات الأمطار التي تسقط في عام كامل ، سقطت في يوم أو اثنين فهذا حدث مناخي غير مسبوق لم يحدث منذ 45 عاماً .

وأشار إلى أن هناك منخفضين ضربا عمان والإمارات وليس منخفض واحد ، بالإضافة إلى أن السحابة الخضراء التي ظهرت ما هي إلى انعكاس للون الأمطار فقط .

وبسؤاله عن توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، أجاب : ” إن الجهة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ستواجه أمطار غزيرة حيث ستزداد نسبة الأمطار إلى 30 % ، ويمكن أن تكون عنيفة ومع احتمالية وجود الأعاصير .