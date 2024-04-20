تراند اليوم : "حمدالله" يعلق على واقعة ضربه من قبل مشجع.. ويكشف سبب التنازل عن حقه

صحيفة الخليج 365: علق مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، على واقعة ضربه بعصا "عكاز" من قبل مشجع عقب مباراة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال حمد الله في تصريحات صحفية: "هي مشكلة بسيطة، ولكنها أخذت حجما كبيرا.. كان تصرفا سيئا من هذا الشخص الذي لا يمثل أي طرف من جماهير الاتحاد أو النصر أو الهلال"، وفق موقع "كورة".

وأكمل: "قررت التنازل عن الواقعة، وذلك ليس ضعفا وإنما شهامة مني، لأنني أقدر ظروف الناس، ومن الممكن أنه كان يمر بظروف صعبة، ولهذا السبب تنازلت".

وزاد: "إذا قمت بالتصعيد، لتسببت في سجن هذا الشخص لكنني لا أحب ذلك، ربما كان هناك بعض الأشخاص الذين سيتخذون قرارات أخرى".

وتابع: "في النهاية نحن إخوة، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأمور مرة أخرى، وأتمنى أيضا أن يحضر هذا المشجع خلال المباريات المقبلة في الدوري السعودي، من أجل تشجيع الفريق الذي ينتمي له بصورة حضارية".