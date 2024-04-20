الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

صدرت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم. ووفقًا للتقرير، يُتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مما قد يسبب جريان السيول، وتصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد في بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
أما في مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع امتدادها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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