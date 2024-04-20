شكرا لمتابعة خبر عن خبير يوضح كيفية التصرف عند تلقي الموظف إيميل بلفت نظر أو إنذار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير في الموارد البشرية، عبدالله الشعلان، كيفية التصرف إذا تلقى الموظف إيميل بلفت نظر أو إنذار.

ونصح الخبير بضرورة أن ينظر الموظف إلى الإيميل بتمعن وتحليل جيد ويتأكد من أن هذا اللفت تم بناءً على خطأ واضح ارتكبه أم لا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وشدد على ضرورة أن يتجنب الموظف عبارات التبرير أو الدفاع على النفس، وإنما يقدم الاعتذار ويتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتها.