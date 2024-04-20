تراند اليوم : 5 أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سنا.. تعرف عليها

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور ديف رايلي، كبير العلماء في Absolute Collagen، أن بعض التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد على البقاء أصغر سنا لفترة أطول.

​​​​​ونصح رايلي بتناول 5 أطعمة غنية بالكولاجين وهي:

الدجاج

قال رايلي إن الدجاج "ضروري" لإنتاج الكولاجين، "فالأحماض الأمينية والمعادن التي نحصل عليها من الدجاج، مثالية لتعزيز عمل الكولاجين في الجسم.

بياض البيض

يعد بياض البيض مصدرا شائعا آخر للبروتين الذي يستخدمه رواد الصالة الرياضية، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط.

وأوضح رايلي: "إن بياض البيض غني بشكل خاص بالحمض الأميني الذي يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين وسيساعد البشرة على التوهج".

التوت

يعرف التوت بأنه فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم، وفقا للدكتور رايلي.

الثوم

قال رايلي إن الثوم يعد أيضا "عنصرا مهما في إنتاج الكولاجين".

وتابع: "إنه غني بمركبات الكبريت الضرورية لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة. ومن خلال إضافة الثوم إلى وجباتك، فإنك لا تعزز النكهة فحسب، بل تدعم أيضا بشرة مفعمة بالحياة".

البقوليات

تعتبر البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، "الخيار الأفضل" لدعم الكولاجين.

وقال رايلي: "البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدا للمساعدة في إنتاج الكولاجين".