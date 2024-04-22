وزير التعليم يهنئ القيادة بفوز المملكة بـ 138 جائزة بمعرض جنيف للاختراعات

قدّموا الشكر لقيادتنا ووطننا 🇸🇦

وعبّروا عن سعادتهم بما تحقّق من تفوّق..



تكريم طلاب وطالبات المملكة

الفائزين في معرض جنيف للاختراعات.



⁧#الاختراعات_السعودية⁩

⁦#InventionsGeneva pic.twitter.com/QUsNlpGTnK