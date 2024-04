شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ القيادة بفوز المملكة بـ 138 جائزة بمعرض جنيف للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان التهنئة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بمناسبة فوز أبناء وبنات المملكة بـ 138 جائزة وميدالية عالمية؛ 8 ميداليات لطلاب وطالبات التعليم العام و130 جائزة وميدالية لطلبة التعليم الجامعي، وذلك خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024، الذي أقيمت فعاليات نسخته 49 في جنيف، ويعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية فـي مجال الاختراع والابتكار.وقدّم الوزير البنيان شكره للقيادة على دعمها غير المحدود للتعليم، ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدرات الطلاب والطالبات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. أوضح أن جهود وزارة التعليم بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص أثمرت عن ما يحققه طلبة المملكة من تفوق وتقدم كبير في تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، معتبراً هذا الإنجاز الكبير دليلاً على جودة التعليم في المملكة ورعايته للمواهب والإبداع، بما يسهم في خدمة الوطن وتحقيق التقدم والريادة في مجال العلوم والتكنولوجيا.وهنّأ معاليه طلاب وطالبات المملكة وأسرهم ومعلميهم على النتائج المشرفة التي حققوها خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات، التي قدموا خلالها، وباسم الوطن مجموعة من الابتكارات في مختلف المجالات العلمية والتقنية التي مثّلوا بها المملكة.كما وجه شكره لمدارس الطلبة المشاركين الحكومية ومدارس القطاع الخاص، والجامعات لما يقدمونه لخدمة مستهدفات التعليم في المملكة وتحقيق طموحاته.