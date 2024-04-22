شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبد الإله بن عبد العزيز يرعى حفل تخريج طلبة "الأعمال" بجامعة الفيصل الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، بعد غدٍ الأربعاء 24/4/2024م، حفل تخرج دفعة من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كلية إدارة الأعمال، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض.
وأضاف "آل هيازع": ”أن خريجي الجامعة أثبتوا تميزهم في سوق العمل، واستطاعوا تحقيق إنجازات مهنية ملفتة، مما جعل الكثير من الهيئات والشركات المحلية والعالمية تترقب يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة سنوياً، هذه الشركات والهيئات لا تسعى فقط لاستقطاب خريجي الجامعة، بل تقدم لهم أيضاً فرص عمل مجزية“.
سعي مستمر نجو التفوق والإبداعوأعرب معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، على رعايته الكريمة، لاحتفالات الجامعة بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، مشيراً إلى أن الجامعة شهدت تخريج 200 من طلاب الدراسات العليا، وأكثر من 800 خريج في مختلف الكليات والتخصصات، هذا العام مبيناً أن الجامعة تجني اليوم ثمار سعيها المتواصل نحو التفوق والإبداع، مدعومة بأسس قوية من التعليم الجيد والبحث العلمي والتطوير الدائم، مما اكسبها اعترافات واسعة من هيئات الاعتماد المحلية والعالمية، حيث احتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة افضل 200 جامعة عالمية في 2030.
تميز خريجي الجامعة في سوق العملوقال: ”أنه في إطار سعي جامعة الفيصل المتواصل للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتوسيع أفاقه ليشمل أعلى الدرجات العلمية، سيتم إطلاق برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي القادم“.
وأضاف "آل هيازع": ”أن خريجي الجامعة أثبتوا تميزهم في سوق العمل، واستطاعوا تحقيق إنجازات مهنية ملفتة، مما جعل الكثير من الهيئات والشركات المحلية والعالمية تترقب يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة سنوياً، هذه الشركات والهيئات لا تسعى فقط لاستقطاب خريجي الجامعة، بل تقدم لهم أيضاً فرص عمل مجزية“.