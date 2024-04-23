إتاحة خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا"

وتساهم الخدمة الجديدة في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.
وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا" نظرة شاملة على بيانات السجل مثل العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.
يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق "توكلنا" تتوفر قناة إضافية وسريعة سهلة الوصول للمستفيدين.
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