التحاق جميع مدارس المملكة بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب التحاق 100% من مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية في البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته الهيئة بداية العام الدراسي الحالي 1445هـ بالتكامل مع وزارة التعليم.

وسجلت 25 ألف مدرسة في البرنامج، فيما انتهى نحو 24 ألف مدرسة من التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 95% من مدارس المملكة، كما انتهى من التقويم الخارجي ما نسبته 26% من المدارس، أي نحو 6500 مدرسة، وتمثل (الحزمة الأولى)، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 550 زيارة أسبوعيا للمدارس لتقويمها خارجيا، وتم تصنيفها إلى 4 مستويات أداء، ما بين التميز والتقدم والانطلاق والتهيئة، وتتم العمليات كافة عبر منصة تميز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الالكترونية، وتشمل 80 خدمة.

ويستهدف البرنامج الوطني للتقويم المدرسي خلال السنة الدراسية الحالية 1445هـ، انتهاء 100% من جميع مدارس المملكة من التقويم الذاتي، وانتهاء 10 آلاف مدرسة من التقويم الخارجي.

وأطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي، الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة «تميز» الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

من أهداف التقويم والاعتماد المدرسي: