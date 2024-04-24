شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على منزل أخته بعد 80 عامًا من البحث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن مواطن يبلغ من العمر 100 عاما من إيجاد منزله أخته وأبنائها بعد رحلة بحث استمرت لمدة 80 عاما.

وكان الشيخ أحمد بن جابر الحمالي البشري الأول لوالدته التي لم تكن تجيد إرضاعه فساعدتها امرأة تدعى مهرة كانت ولدت حديثًا ابنة، وأرضعت الطفل لأشهر، وأصبح الرضيعين أخَوين بالرّضاعة.

وبعد فترة قصيرة رحلت عائلة الشيخ جابر بعيدا عن المنطقة التي عاشوا فيها، لينقطع اتصال الأسرتين، وبدأ المواطن وهو في عمر العشرين بالبحث عن أخته وأبنائها تنفيذًا لوصية والدته.

وقال سعيد بن علي بن نازح، نجل مهرة التي توفيت بعمر 75 عاما وتحديدا في عام 1993، أنهم توصلوا إلى خاله في ديسمبر الماضي عندما شاهدوه في لقاء ببرنامج “رموز من عسير” الذي يقدمه محمد بهران على سناب شات.

وأضاف نازح، خلال حديثه في برنامج الإعلامي عبدالحميد آل شيبان على منصة “تيك توك”، أن خاله تنقل في حياته بين أبها والطائف والرياض، ولم تكن وسائل الاتصال متاحة بسهولة في شبابه، لكن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في تحقيق ما تمناه وهو إيجاد منزل أخته وأبنائها.

ولفت سعيد إلى أن رحلة خاله مع البحث حظيت بتعاطف كبيرة، وتلقى خلالها سيلاً من عبارات الثناء على وفائه لوصية والدته، وحرصه على الوصول لأخته.